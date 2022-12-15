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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 01:39 | Обновлено 15 декабря 2022, 02:00
129
0

Юссуф ФОФАНА: «Не могу осознать выход в финал ЧМ-2022»

Хавбек сборной Франции – о победе над Марокко

15 декабря 2022, 01:39 | Обновлено 15 декабря 2022, 02:00
129
0
Юссуф ФОФАНА: «Не могу осознать выход в финал ЧМ-2022»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуф Фофана

Полузащитник сборной Франции Юссуф Фофана прокомментировал победу над национальной командой Марокко (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Сейчас не могу осознать выход в финал ЧМ-2022. Было нелегко заменить Адриана Рабьо. С самого начала чемпионата мира он был в центре игры. Трудно достичь его уровня. Но благодаря поддержке всей команды все сложилось удачно», - сказал Фофана.

Финал чемпионата мира 2022 состоится 18 декабря. Франции будет противостоять сборная Аргентины.

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Источник L'Equipe
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