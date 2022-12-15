Уго ЛЬОРИС: «У нас есть золотая возможность войти в историю»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над национальной командой Марокко (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Мы устали, но довольны собой. У нас есть золотая возможность войти в историю Франции, это второй финал за 4 года.

Завтра мы уже должны начать восстановление. Аргентина – большая команда. Они показали, насколько конкурентоспособны. У них есть Месси, олицетворяющий этот спорт. Есть все для отличного матча, но попытаемся получить положительный результат», - сказал Льорис.