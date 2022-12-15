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  4. Уго ЛЬОРИС: «У нас есть золотая возможность войти в историю»
Чемпионат мира
15 декабря 2022, 01:19 |
260
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Уго ЛЬОРИС: «У нас есть золотая возможность войти в историю»

Вратарь сборной Франции – о выходе в финал Мундиаля в Катаре

15 декабря 2022, 01:19 |
260
0
Уго ЛЬОРИС: «У нас есть золотая возможность войти в историю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над национальной командой Марокко (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Мы устали, но довольны собой. У нас есть золотая возможность войти в историю Франции, это второй финал за 4 года.

Завтра мы уже должны начать восстановление. Аргентина – большая команда. Они показали, насколько конкурентоспособны. У них есть Месси, олицетворяющий этот спорт. Есть все для отличного матча, но попытаемся получить положительный результат», - сказал Льорис.

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Источник L'Equipe
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