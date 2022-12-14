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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 23:18 |
231
0

Франция – первая за 20 лет сборная, которая вышла в финал ЧМ дважды подряд

Команда Дидье Дешама пишет историю

14 декабря 2022, 23:18 |
231
0
Франция – первая за 20 лет сборная, которая вышла в финал ЧМ дважды подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Франции в полуфинале ЧМ-2022 обыграла Марокко 2:0 и вышла в финал, где 18 декабря сыграет с Аргентиной. Сборная Франции стала первой командой с 2002 года, которая вышла в финал на двух чемпионатах мира подряд. Тогда это удалось Бразилии.

Суммарно Франция стала шестой сборной в истории, которая выходила в финалы ЧМ дважды подряд. Ранее это удавалось Италии (1934 и 1938 годы), Бразилии (1958 и 1962), Нидерландам (1974 и 1978) и Аргентине (1986 и 1990). Только Германии (1982, 1986 и 1990) и Бразилии (1994, 1998 и 2002) удалось выходить в финал трех мундиалей подряд.

Франция может стать третьей сборной в истории, которая выиграла два ЧМ подряд. В 1934 и 1938 годах это удавалось Италии, а в 1958 и 1962 – Бразилии.

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Источник Sport.ua
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