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  4. Марко МАТЕРАЦЦИ: «Месси заслужил титул»
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 22:46 |
761
0

Марко МАТЕРАЦЦИ: «Месси заслужил титул»

Итальянский защитник – о ЧМ-2022

14 декабря 2022, 22:46 |
761
0
Марко МАТЕРАЦЦИ: «Месси заслужил титул»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Матерацци

Экс-защитник сборной Италии и чемпион мира 2006 года Марко Матерацци считает, что мундиаль 2022 года в Катаре заслужил выиграть Лионель Месси вместе со сборной Аргентины:

«Я надеюсь, что Аргентина станет чемпионом, я буду рад за Месси. Он годами приводил футбольный мир в восторг и заслужил титул».

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря. Соперником Аргентины будет победитель матча Франция – Марокко.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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