Чемпионат мира14 декабря 2022, 22:46 |
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Марко МАТЕРАЦЦИ: «Месси заслужил титул»
Итальянский защитник – о ЧМ-2022
14 декабря 2022, 22:46 |
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Экс-защитник сборной Италии и чемпион мира 2006 года Марко Матерацци считает, что мундиаль 2022 года в Катаре заслужил выиграть Лионель Месси вместе со сборной Аргентины:
«Я надеюсь, что Аргентина станет чемпионом, я буду рад за Месси. Он годами приводил футбольный мир в восторг и заслужил титул».
Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря. Соперником Аргентины будет победитель матча Франция – Марокко.
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