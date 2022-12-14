Марко МАТЕРАЦЦИ: «Месси заслужил титул»

Экс-защитник сборной Италии и чемпион мира 2006 года Марко Матерацци считает, что мундиаль 2022 года в Катаре заслужил выиграть Лионель Месси вместе со сборной Аргентины:

«Я надеюсь, что Аргентина станет чемпионом, я буду рад за Месси. Он годами приводил футбольный мир в восторг и заслужил титул».

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря. Соперником Аргентины будет победитель матча Франция – Марокко.