Чемпионат мира14 декабря 2022, 21:49 |
934
0
Гризманн вошел в топ-5 по матчам за сборную Франции
Форвард «Атлетико» сравнялся с Марселем Десайи
14 декабря 2022, 21:49 |
934
0
Форвард «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн вышел в основе сборной Франции на матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко. Для него этот матч стал 116-м в карьере за сборную Франции.
По этому показателю он сравнялся с легендарным защитником Марселем Десайи и теперь делит с ним пятое место. Выше только Оливье Жиру (118 матчей), Тьерри Анри (123), Лилиан Тюрам (142) и Уго Льорис (143).
Гризманн дебютировал за сборную Франции в 2014 году. В 116 матчах забил за команду 42 гола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 декабря 2022, 10:15 37
Все произойдет в начале 2023 года
Футбол | 14 декабря 2022, 05:50 14
Полузащитник сборной Хорватии прокомментировал поражение от Аргентины
Бокс | 14.12.2022, 14:33
Футбол | 14.12.2022, 22:00
Футбол | 14.12.2022, 17:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.12.2022, 22:51 3
13.12.2022, 07:35 9
13.12.2022, 14:40 18
12.12.2022, 20:15
14.12.2022, 11:18 4
12.12.2022, 19:37 5
13.12.2022, 09:48
12.12.2022, 16:29 1