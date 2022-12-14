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  4. Гризманн вошел в топ-5 по матчам за сборную Франции
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 21:49 |
934
0

Гризманн вошел в топ-5 по матчам за сборную Франции

Форвард «Атлетико» сравнялся с Марселем Десайи

14 декабря 2022, 21:49 |
934
0
Гризманн вошел в топ-5 по матчам за сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Форвард «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн вышел в основе сборной Франции на матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко. Для него этот матч стал 116-м в карьере за сборную Франции.

По этому показателю он сравнялся с легендарным защитником Марселем Десайи и теперь делит с ним пятое место. Выше только Оливье Жиру (118 матчей), Тьерри Анри (123), Лилиан Тюрам (142) и Уго Льорис (143).

Гризманн дебютировал за сборную Франции в 2014 году. В 116 матчах забил за команду 42 гола.

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Источник Sport.ua
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