Гризманн вошел в топ-5 по матчам за сборную Франции

Форвард «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн вышел в основе сборной Франции на матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко. Для него этот матч стал 116-м в карьере за сборную Франции.

По этому показателю он сравнялся с легендарным защитником Марселем Десайи и теперь делит с ним пятое место. Выше только Оливье Жиру (118 матчей), Тьерри Анри (123), Лилиан Тюрам (142) и Уго Льорис (143).

Гризманн дебютировал за сборную Франции в 2014 году. В 116 матчах забил за команду 42 гола.