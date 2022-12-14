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  4. А где же форварды? 4 из 5 последних голов Франции в 1/2 ЧМ забили защитники
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 21:34 |
91
0

А где же форварды? 4 из 5 последних голов Франции в 1/2 ЧМ забили защитники

Тео Эрнандес продолжил французскую традицию

14 декабря 2022, 21:34 |
91
0
А где же форварды? 4 из 5 последних голов Франции в 1/2 ЧМ забили защитники
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Защитник «Милана» Тео Эрнандес на 5-й минуте вывел сборную Франции вперед в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Марокко. Эрнандес таким образом продлил необычную французскую традицию: 4 из последних 5 голов Франции в полуфиналах ЧМ забивали защитники.

В 1998 году Лилиан Тюрам оформил дубль в матче с Хорватией (2:1), в 2018 году Самуэль Юмтити принес победу над Бельгией (1:0). Разорвать эту серию удалось только Зинедину Зидану, который ударом с пенальти принес Франции победу 1:0 над Португалией в полуфинале ЧМ-2006.

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Источник Squawka
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