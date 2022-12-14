13 матчей на ЧМ до 24 лет. Мбаппе повторил рекорд легендарного аргентинца

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе вышел в основе сборной Франции на матч полуфинала ЧМ-2022 против Марокко. Для Мбаппе этот матч стал 13-м на чемпионатах мира.

Француз стал вторым игроком в истории, который провел 13 матчей на ЧМ до достижения 24-летия. Первым сделать это удалось главному герою ЧМ-1978, легендарному аргентинцу Марио Кемпесу.

24 года Мбаппе исполнится уже после завершения ЧМ-2022 – 20 декабря. У Франции гарантированно будет еще один матч на нынешнем ЧМ (либо финал, либо матч за третье место), поэтому у Мбаппе есть все шансы стать единоличным рекордсменом по этому показателю.