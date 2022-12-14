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Украина
14 декабря 2022, 20:45 |
2314
2

Лишат гражданства? У президента Ворсклы на яхте изображен рашистский символ

Константин Жеваго отличился умом и сообразительностью

14 декабря 2022, 20:45 |
2314
2
Лишат гражданства? У президента Ворсклы на яхте изображен рашистский символ
ФК Ворскла. Константин Жеваго

Владелец и президент полтавской «Ворсклы» Константин Жеваго, который проживает в Монако, может лишиться украинского гражданства.

Петиция с просьбой о таком решении была создана на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского. Все из-за того, что на яхте, на которой отдыхал Жеваго, изображен рашистский символ «Z».

«По многочисленным сообщениям в печати, имея еще гражданство другого государства, Жеваго отдыхает на яхте, увешанной пропагандистской символикой во Франции. Ему не мозолит глаза тот факт, что это символ русского геноцида против украинцев», – гласит текст петиции.

Отметим, что президент Украины обязан будет рассмотреть петицию, если она наберет 25 тысяч подписей за три месяца с момента публикации.

Ранее сообщалось, что Жеваго потерял 1 миллиард долларов из-за войны.

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фото Константин Жеваго Ворскла Полтава петиция украинское гражданство российско-украинская война
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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nivavn
Яке кончане...
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-1
Александр Чернокур
Зеленский никогда не снимет гражданство .Живаго для него свой 
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-2
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