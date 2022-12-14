Лишат гражданства? У президента Ворсклы на яхте изображен рашистский символ

Владелец и президент полтавской «Ворсклы» Константин Жеваго, который проживает в Монако, может лишиться украинского гражданства.



Петиция с просьбой о таком решении была создана на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского. Все из-за того, что на яхте, на которой отдыхал Жеваго, изображен рашистский символ «Z».

«По многочисленным сообщениям в печати, имея еще гражданство другого государства, Жеваго отдыхает на яхте, увешанной пропагандистской символикой во Франции. Ему не мозолит глаза тот факт, что это символ русского геноцида против украинцев», – гласит текст петиции.

Отметим, что президент Украины обязан будет рассмотреть петицию, если она наберет 25 тысяч подписей за три месяца с момента публикации.

Ранее сообщалось, что Жеваго потерял 1 миллиард долларов из-за войны.