Агент: Бавария работает над возвращением Нюбеля

Агент Александера Нюбеля подтвердил информацию о том, что «Бавария» работает над досрочным возвращением голкипера из аренды в «Монако»:

«Бавария» сообщила мне, что они в контакте с «Монако», но решение еще не принято. Алекс очень расслаблен. Для него это комфортная ситуация».

Напомним, сейчас «Баварии» необходим голкипер из-за серьезной травмы Мануэля Нойера, который не сыграет до конца сезона. Также чемпионы Германии интересуются вратарем сборной Хорватии Домиником Ливаковичем.