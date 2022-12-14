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  4. Агент: Бавария работает над возвращением Нюбеля
Германия
14 декабря 2022, 20:36 |
232
0

Агент: Бавария работает над возвращением Нюбеля

Голкипер может досрочно покинуть «Монако»

14 декабря 2022, 20:36 |
232
0
Агент: Бавария работает над возвращением Нюбеля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Нюбель

Агент Александера Нюбеля подтвердил информацию о том, что «Бавария» работает над досрочным возвращением голкипера из аренды в «Монако»:

«Бавария» сообщила мне, что они в контакте с «Монако», но решение еще не принято. Алекс очень расслаблен. Для него это комфортная ситуация».

Напомним, сейчас «Баварии» необходим голкипер из-за серьезной травмы Мануэля Нойера, который не сыграет до конца сезона. Также чемпионы Германии интересуются вратарем сборной Хорватии Домиником Ливаковичем.

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Источник Фабрицио Романо
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