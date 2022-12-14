Агент: Бавария работает над возвращением Нюбеля
Голкипер может досрочно покинуть «Монако»
Агент Александера Нюбеля подтвердил информацию о том, что «Бавария» работает над досрочным возвращением голкипера из аренды в «Монако»:
«Бавария» сообщила мне, что они в контакте с «Монако», но решение еще не принято. Алекс очень расслаблен. Для него это комфортная ситуация».
Напомним, сейчас «Баварии» необходим голкипер из-за серьезной травмы Мануэля Нойера, который не сыграет до конца сезона. Также чемпионы Германии интересуются вратарем сборной Хорватии Домиником Ливаковичем.
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