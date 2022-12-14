Экс-наставник Александрии: «Насколько я знаю, новым тренером будет Ротань»

Бывший главный тренер «Александрии» Юрий Гура, который сегодня, 14 декабря, официально покинул пост наставника команды, рассказал о том, как с ним попрощались в клубе и какие у него дальнейшие планы:

– Юрий Владимирович, как вы узнали, что больше не являетесь главным тренером Александрии?

– Я узнал это из прессы на прошлой неделе. Я как раз возвращался из Польши, был там на дне рождения у внука, и по пути прочитал инсайд, что больше не являюсь главным тренером «Александрии». Но в клуб звонить не стал. А сегодня меня вызвал на разговор президент клуба Сергей Анатольевич Кузьменко. Мы поговорили и было принято решение прекратить сотрудничество. Он сказал, что на мое место придет другой человек.

– Что послужило причиной расставания с вами, ведь «Александрия» показывает неплохие результаты, идет на пятом месте в УПЛ сразу за лидерами?

– Я не знаю. Может быть, новый тренер нужен, чтобы дать какой-то импульс для выполнения поставленной цели.

– А какая стоит задача?

– Задача – занять третье место в УПЛ. Просто она была поставлена на год, а прошло только полгода. Время еще есть. Получается, недоработал.

– Ваш тренерский штаб остается или уходит с вами?

– О тренерском штабе пока не знаю. Думаю, что уйдут вместе со мной.

– Вам известно, кто будет новым тренером «Александрии»? В прессе пишут, что это Руслан Ротань.

– Президент не называл мне имя нового главного тренера, но, насколько я знаю, это будет Ротань.

– Как думаете, какие у Ротаня перспективы в «Александрии»?

– Команда в Александрии подобралась хорошая. Нужно стараться побеждать в каждом матче и выполнить поставленную задачу. Думаю, с этим коллективом есть все шансы занять третье место и быть в зоне еврокубков.

– Как оцените свой период в «Александрии», что у вас получилось, а что нет?

– Больше было положительных моментов, но были и негативные. Прежде всего в этом году оставило большой осадок то, что мы проиграли «Металлисту», а также в лобовых играх уступили «Динамо» и «Заре». Но позитивных моментов было намного больше, так что ухожу с камнем в груди.

– Нет ли у вас обиды на руководство «Александрии», что вам не дали доработать сезон?

– На обиженных воду возят. Обиды нет, но есть какая-то недосказанность.

– Какие у вас были отношения с игроками в команде?

– Отношения были хорошие. Буквально только что мне позвонили Каспарс Дубра, Бабогло, Кожушко, Рыбалка смс написал. Все поддерживают.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– Пока дома. Буду ждать предложений. Слава Богу, силы и здоровье позволяют работать.

– Вам не предлагали остаться в «Александрии» на другой должности?

– Мы с Сергеем Анатольевичем разговаривали на эту тему, но пусть это будет между нами. Кем я могу остаться в Александрии, если я тренер?

– Где бы вам было интересно поработать, может, за рубежом?

– Если будут предложения, то, конечно, будем рассматривать. Хочется работать в амбициозном клубе, где будут ставиться конкретные задачи, как это было в «Александрии».

– «Александрия» не осталась вам должна по зарплате?

– Долгов никаких нет. Должны выплатить зарплату, думаю, с этим никаких проблем не будет.