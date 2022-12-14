Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-наставник Александрии: «Насколько я знаю, новым тренером будет Ротань»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2022, 19:20 |
942
0

Экс-наставник Александрии: «Насколько я знаю, новым тренером будет Ротань»

Юрий Гура прокомментировал свой уход с поста главного тренера команды

14 декабря 2022, 19:20 |
942
0
Экс-наставник Александрии: «Насколько я знаю, новым тренером будет Ротань»
ФК Александрия. Юрий Гура

Бывший главный тренер «Александрии» Юрий Гура, который сегодня, 14 декабря, официально покинул пост наставника команды, рассказал о том, как с ним попрощались в клубе и какие у него дальнейшие планы:

– Юрий Владимирович, как вы узнали, что больше не являетесь главным тренером Александрии?

– Я узнал это из прессы на прошлой неделе. Я как раз возвращался из Польши, был там на дне рождения у внука, и по пути прочитал инсайд, что больше не являюсь главным тренером «Александрии». Но в клуб звонить не стал. А сегодня меня вызвал на разговор президент клуба Сергей Анатольевич Кузьменко. Мы поговорили и было принято решение прекратить сотрудничество. Он сказал, что на мое место придет другой человек.

– Что послужило причиной расставания с вами, ведь «Александрия» показывает неплохие результаты, идет на пятом месте в УПЛ сразу за лидерами?

– Я не знаю. Может быть, новый тренер нужен, чтобы дать какой-то импульс для выполнения поставленной цели.

– А какая стоит задача?

– Задача – занять третье место в УПЛ. Просто она была поставлена на год, а прошло только полгода. Время еще есть. Получается, недоработал.

– Ваш тренерский штаб остается или уходит с вами?

– О тренерском штабе пока не знаю. Думаю, что уйдут вместе со мной.

– Вам известно, кто будет новым тренером «Александрии»? В прессе пишут, что это Руслан Ротань.

– Президент не называл мне имя нового главного тренера, но, насколько я знаю, это будет Ротань.

– Как думаете, какие у Ротаня перспективы в «Александрии»?

– Команда в Александрии подобралась хорошая. Нужно стараться побеждать в каждом матче и выполнить поставленную задачу. Думаю, с этим коллективом есть все шансы занять третье место и быть в зоне еврокубков.

– Как оцените свой период в «Александрии», что у вас получилось, а что нет?

– Больше было положительных моментов, но были и негативные. Прежде всего в этом году оставило большой осадок то, что мы проиграли «Металлисту», а также в лобовых играх уступили «Динамо» и «Заре». Но позитивных моментов было намного больше, так что ухожу с камнем в груди.

– Нет ли у вас обиды на руководство «Александрии», что вам не дали доработать сезон?

– На обиженных воду возят. Обиды нет, но есть какая-то недосказанность.

– Какие у вас были отношения с игроками в команде?

– Отношения были хорошие. Буквально только что мне позвонили Каспарс Дубра, Бабогло, Кожушко, Рыбалка смс написал. Все поддерживают.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– Пока дома. Буду ждать предложений. Слава Богу, силы и здоровье позволяют работать.

– Вам не предлагали остаться в «Александрии» на другой должности?

– Мы с Сергеем Анатольевичем разговаривали на эту тему, но пусть это будет между нами. Кем я могу остаться в Александрии, если я тренер?

– Где бы вам было интересно поработать, может, за рубежом?

– Если будут предложения, то, конечно, будем рассматривать. Хочется работать в амбициозном клубе, где будут ставиться конкретные задачи, как это было в «Александрии».

– «Александрия» не осталась вам должна по зарплате?

– Долгов никаких нет. Должны выплатить зарплату, думаю, с этим никаких проблем не будет.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером
Особенный, а как же Рома? Моуриньо может возглавить сборную Португалии
Нападающий Шахтера близок к смене клуба в УПЛ
Юрий Гура главный тренер Александрия Руслан Ротань
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Футбол | 13 декабря 2022, 22:51 3
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях

Аргентинец переписывает историю

Владимир Зеленский дал оценку утренней атаке террористов-рашистов на Киев
Война | 14 декабря 2022, 12:11 12
Владимир Зеленский дал оценку утренней атаке террористов-рашистов на Киев
Владимир Зеленский дал оценку утренней атаке террористов-рашистов на Киев

Президент Украины – об очередной выходке агрессора

Любезность или намек на возвращение? Роналду тренируется на базе Реала
Футбол | 14.12.2022, 17:40
Любезность или намек на возвращение? Роналду тренируется на базе Реала
Любезность или намек на возвращение? Роналду тренируется на базе Реала
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.12.2022, 23:20
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
Футбол | 14.12.2022, 10:15
Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
14.12.2022, 05:05 6
Футбол
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
12.12.2022, 18:11
Война
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
12.12.2022, 16:29 1
Футбол
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
13.12.2022, 14:25 6
Футбол
Если путин умрет. Зеленский уверен, что война остановится
Если путин умрет. Зеленский уверен, что война остановится
12.12.2022, 16:49 18
Война
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
13.12.2022, 09:48
Бокс
В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians
В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians
13.12.2022, 12:50
Другие виды
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
13.12.2022, 22:57 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности