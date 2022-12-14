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  4. «Ничего не поменялось». Руни вспомнил свой твит 10-летней давности о Месси
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 18:40 | Обновлено 14 декабря 2022, 18:44
583
0

«Ничего не поменялось». Руни вспомнил свой твит 10-летней давности о Месси

Легенда английского футбола до сих пор считает звездного аргентинца лучшим игроком

14 декабря 2022, 18:40 | Обновлено 14 декабря 2022, 18:44
583
0
«Ничего не поменялось». Руни вспомнил свой твит 10-летней давности о Месси
Instagram. Уэйн Руни и Лионель Месси

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в Twitter вспомнил свою публикацию 10-летней давности, где заявил, что Лионель Месси – лучший игрок.

«Ничего не поменялось», – написал у себя на странице в социальной сети Руни.

Отметим, что во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины по футболу обыграла Хорватов со счетом 3:0 в 1/2 финала ЧМ-2022. Месси был признан лучшим игроком матча.

Аргентина сыграет в финале Мундиале с победителем встречи Франция – Марокко.

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Уэйн Руни Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Хорватия лучший игрок
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