«Ничего не поменялось». Руни вспомнил свой твит 10-летней давности о Месси
Легенда английского футбола до сих пор считает звездного аргентинца лучшим игроком
Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в Twitter вспомнил свою публикацию 10-летней давности, где заявил, что Лионель Месси – лучший игрок.
«Ничего не поменялось», – написал у себя на странице в социальной сети Руни.
Отметим, что во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины по футболу обыграла Хорватов со счетом 3:0 в 1/2 финала ЧМ-2022. Месси был признан лучшим игроком матча.
Аргентина сыграет в финале Мундиале с победителем встречи Франция – Марокко.
Nothing has changed. 🤷🏻♂️🐐 https://t.co/j5GjcKto13— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 14, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Два мяча на счет команды к выстрелу Лионеля Месси приложил нападающий Хулиан Альварес
Хавбек из-за проблем со здоровьем не получил существенного количества игровой практики