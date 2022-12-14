«Ничего не поменялось». Руни вспомнил свой твит 10-летней давности о Месси

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в Twitter вспомнил свою публикацию 10-летней давности, где заявил, что Лионель Месси – лучший игрок.

«Ничего не поменялось», – написал у себя на странице в социальной сети Руни.

Отметим, что во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины по футболу обыграла Хорватов со счетом 3:0 в 1/2 финала ЧМ-2022. Месси был признан лучшим игроком матча.

Аргентина сыграет в финале Мундиале с победителем встречи Франция – Марокко.