Любезность или намек на возвращение? Роналду тренируется на базе Реала
Португалец работает над поддержанием формы на одном из полей комплекса
Звездный португальский 37-летний форвард Криштиану Роналду занимается на тренировочной базе мадридского «Реала».
Сообщается, что Роналду работает над поддержанием формы на одном из полей комплекса, но не на том, на котором тренируется основной состав мадридской команды.
Сейчас форвард находится в статусе свободного агента. Отметим, что в ноябре он расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед».
К слову, Роналду выступал за «Реал» c 2009 по 2018 год, дважды выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, четыре раза – Лигу чемпионов и другие трофеи.
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