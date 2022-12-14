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  4. Заменит Динамо на Динамо? Луческу может продолжить карьеру в Румынии
Украина. Премьер лига
14 декабря 2022, 17:30 |
786
4

Заменит Динамо на Динамо? Луческу может продолжить карьеру в Румынии

Главный тренер киевского клуба заявил, что в будущем может возглавить «Динамо» Бухарест

14 декабря 2022, 17:30 |
786
4
Заменит Динамо на Динамо? Луческу может продолжить карьеру в Румынии
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что в будущем может возглавить «Динамо» Бухарест:

«Есть люди, которые занимались «Динамо» все это время. Они были с командой и знают, что нужно сделать, чтобы «Динамо» вернулось на самые высокие позиции. Я пообещал, что приложу усилия, чтобы сохранить себя молодым, чтобы я мог продолжать. Я сдержу свое слово».

Сообщается, что Луческу посетил на днях церемонию награждения лучших футболистов года в Румынии. Организацией мероприятия занималось «Динамо» Бухарест.

Ранее стало известно, что Луческу вместе с киевским «Динамо» планирует провести сборы в Турции.

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Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Бухарест
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Источник Digisport.ro
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Remark
Источник, случайно, не тот же, который "продает/торгует" Мудрика по всем клубам мира? )))
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+2
цукацуа цуацау
Може пора пожити вже в задоволення?) 
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+2
zhyr
І Вернидуба в Динамо
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0
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