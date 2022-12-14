Заменит Динамо на Динамо? Луческу может продолжить карьеру в Румынии

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что в будущем может возглавить «Динамо» Бухарест:

«Есть люди, которые занимались «Динамо» все это время. Они были с командой и знают, что нужно сделать, чтобы «Динамо» вернулось на самые высокие позиции. Я пообещал, что приложу усилия, чтобы сохранить себя молодым, чтобы я мог продолжать. Я сдержу свое слово».

Сообщается, что Луческу посетил на днях церемонию награждения лучших футболистов года в Румынии. Организацией мероприятия занималось «Динамо» Бухарест.

Ранее стало известно, что Луческу вместе с киевским «Динамо» планирует провести сборы в Турции.