Заменит Динамо на Динамо? Луческу может продолжить карьеру в Румынии
Главный тренер киевского клуба заявил, что в будущем может возглавить «Динамо» Бухарест
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что в будущем может возглавить «Динамо» Бухарест:
«Есть люди, которые занимались «Динамо» все это время. Они были с командой и знают, что нужно сделать, чтобы «Динамо» вернулось на самые высокие позиции. Я пообещал, что приложу усилия, чтобы сохранить себя молодым, чтобы я мог продолжать. Я сдержу свое слово».
Сообщается, что Луческу посетил на днях церемонию награждения лучших футболистов года в Румынии. Организацией мероприятия занималось «Динамо» Бухарест.
Ранее стало известно, что Луческу вместе с киевским «Динамо» планирует провести сборы в Турции.
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