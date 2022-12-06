Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо планирует сборы в Турции, Луческу хочет вернуть Леднева
Украина. Премьер лига
06 декабря 2022, 12:53 |
700
0

Динамо планирует сборы в Турции, Луческу хочет вернуть Леднева

Клуб готовит документы на выезд из страны

06 декабря 2022, 12:53 |
700
0
Динамо планирует сборы в Турции, Луческу хочет вернуть Леднева
ФК Динамо Киев

По информации ТаТоТаке, «Динамо» планирует провести зимние сборы в Турции, а руководство клуба уже направило документы, чтобы получить разрешение на выезд из Украины в январе.

Кроме того, наставник Мирча Луческу хочет вернуть в команду хавбека Богдана Леднева, который на правах аренды выступает за венгерский «Фехервар».

Игрок получит шанс показать себя на первом сборе.

В нынешнем сезоне Леднев провел 13 матчей и сделал 2 результативные передачи.

По теме:
Из-за войны. Владелец Ворсклы Жеваго потерял около 1 миллиарда долларов
Артем ДОВБИК: «Днепр-1 просто так никому ничего в УПЛ не отдаст»
Игорь СУРКИС: «Уверен, Динамо до последнего будет бороться за титул»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу Богдан Леднев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
Футбол | 06 декабря 2022, 12:33 1
32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?

Блогер Sport.ua – об оптимальном количестве команд в финальной стадии и формуле турнира

Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Футбол | 05 декабря 2022, 19:44 30
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию

Сборная Хорватии пробилась в четвертьфинал

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 06.12.2022, 11:11
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Доротея ВИРЕР: «Чувствую огромную боль, когда вижу украинцев»
Биатлон | 06.12.2022, 08:19
Доротея ВИРЕР: «Чувствую огромную боль, когда вижу украинцев»
Доротея ВИРЕР: «Чувствую огромную боль, когда вижу украинцев»
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Бокс | 05.12.2022, 20:29
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
04.12.2022, 13:50 6
Футбол
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
04.12.2022, 14:55 22
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
04.12.2022, 12:05 4
Другие виды
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
05.12.2022, 20:42
Футбол
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
05.12.2022, 07:17 11
Бокс
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
04.12.2022, 11:40 3
Бокс
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
04.12.2022, 16:06
Бокс
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
04.12.2022, 19:51 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности