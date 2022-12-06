Динамо планирует сборы в Турции, Луческу хочет вернуть Леднева

По информации ТаТоТаке, «Динамо» планирует провести зимние сборы в Турции, а руководство клуба уже направило документы, чтобы получить разрешение на выезд из Украины в январе.

Кроме того, наставник Мирча Луческу хочет вернуть в команду хавбека Богдана Леднева, который на правах аренды выступает за венгерский «Фехервар».

Игрок получит шанс показать себя на первом сборе.

В нынешнем сезоне Леднев провел 13 матчей и сделал 2 результативные передачи.