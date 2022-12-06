Украина. Премьер лига06 декабря 2022, 12:53 |
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Динамо планирует сборы в Турции, Луческу хочет вернуть Леднева
Клуб готовит документы на выезд из страны
06 декабря 2022, 12:53 |
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По информации ТаТоТаке, «Динамо» планирует провести зимние сборы в Турции, а руководство клуба уже направило документы, чтобы получить разрешение на выезд из Украины в январе.
Кроме того, наставник Мирча Луческу хочет вернуть в команду хавбека Богдана Леднева, который на правах аренды выступает за венгерский «Фехервар».
Игрок получит шанс показать себя на первом сборе.
В нынешнем сезоне Леднев провел 13 матчей и сделал 2 результативные передачи.
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