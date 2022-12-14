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Россия
14 декабря 2022, 17:10 |
621
2

Бразильский экс-игрок сборной рф: «Скоро Евросоюз извинится перед россией»

Ари забыл принять таблетки

14 декабря 2022, 17:10 |
621
2
Бразильский экс-игрок сборной рф: «Скоро Евросоюз извинится перед россией»
Instagram. Ари

Бывший игрок московского «спартака» и «краснодара», а также сборной рф по футболу Ари заявил, что скоро политическая и спортивная изоляция россии завершится:

«В Европе россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к этой стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед россиянами, любить и ценить, потому что они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к россии.

Скоро все у всех наладится, вы будете играть в еврокубках, и все будет как раньше. Для россии неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то».

Ранее Ари в своих комментариях оправдывал войну в Украине и расхваливал президента рф владимира путина.

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Ари российско-украинская война Спартак Москва Краснодар сборная россии по футболу
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Источник FootballHub
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GloryUkraine
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Злий Глобинець
Гівнюк продажний!
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