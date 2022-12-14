Бразильский экс-игрок сборной рф: «Скоро Евросоюз извинится перед россией»

Бывший игрок московского «спартака» и «краснодара», а также сборной рф по футболу Ари заявил, что скоро политическая и спортивная изоляция россии завершится:

«В Европе россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к этой стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед россиянами, любить и ценить, потому что они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к россии.

Скоро все у всех наладится, вы будете играть в еврокубках, и все будет как раньше. Для россии неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то».

Ранее Ари в своих комментариях оправдывал войну в Украине и расхваливал президента рф владимира путина.