Бразильский экс-игрок сборной рф: «Скоро Евросоюз извинится перед россией»
Ари забыл принять таблетки
Бывший игрок московского «спартака» и «краснодара», а также сборной рф по футболу Ари заявил, что скоро политическая и спортивная изоляция россии завершится:
«В Европе россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к этой стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед россиянами, любить и ценить, потому что они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к россии.
Скоро все у всех наладится, вы будете играть в еврокубках, и все будет как раньше. Для россии неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то».
Ранее Ари в своих комментариях оправдывал войну в Украине и расхваливал президента рф владимира путина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Блогер Sport.ua Вадим Андреев – о феномене сборной Марокко на чемпионате мира