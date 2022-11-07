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07 ноября 2022, 23:32 | Обновлено 07 ноября 2022, 23:43
969
3

Бразилец, игравший за рашкосборную, попытался оправдать войну и путлера

36-летний форвард Ари долго сидел на зарплате в российских клубах

07 ноября 2022, 23:32 | Обновлено 07 ноября 2022, 23:43
969
3
Бразилец, игравший за рашкосборную, попытался оправдать войну и путлера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ари

36-летний бразильский форвард Ари, который выступает на родине за клуб Атлетико Сеаренсе, а ранее играл за сборную россии, в интервью рашкоСМИ попытался тупо оправдать путина и его войну против Украины:

«Я против войн и кровопролития, но если путин так сделал, наверное, у него были серьезные мотивы. россия и США – два огромных государства, конфликтующих между собой уже не первый год. Американцы не могут напрямую начать войну с россиянами и поэтому используют Украину в военных целях. путин просто должен защитить свою страну и предотвратить более масштабные проблемы».

Немногим ранее Ари восхищался лидером страны-террориста:

«владимир путин – хороший человек, настоящий красавец! Я в Бразилии об этом тоже всегда говорил. У меня все спрашивали, как жить в россии и какие проблемы могут быть. Я всегда отвечал, что все хорошо и никаких проблем нет. То, что хочет сделать владимир путин, он всегда сделает, все сделает! И это будет верное решение.

Зеленский всегда только разговаривает, сидит и ничего не делает, совершает ошибки. Я русский, я всегда буду болеть за россию! Считаю, что путин – лучший президент в мире за последнее время. Если бы в Бразилии президентом был такой человек, как путин, эта страна была бы совсем другой, стала бы гораздо лучше. Есть плохие президенты, а путин – хороший президент».

Ари долго сидел на зарплате в российским клубах (играл за спартак, локомотив, краснодар) и даже принял российское гражданство, чтобы выступать за сборную оккупантов.

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сборная россии по футболу российско-украинская война Владимир Путин (х..ло) Ари Спартак Москва Локомотив Москва Краснодар
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Anatoliy Bytsko
ну, про зєльку сказав правду(((  хоча , забув додати, що і зєбіла нам зробив хутін, руками туповатого нАріду.  
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