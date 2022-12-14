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WTA
14 декабря 2022, 16:41 | Обновлено 14 декабря 2022, 16:42
601
0

Экс-шестая ракетка мира сообщила, что станет мамой

Карла Суарес Наварро и ее партнерша ждут ребенка

14 декабря 2022, 16:41 | Обновлено 14 декабря 2022, 16:42
601
0
Экс-шестая ракетка мира сообщила, что станет мамой
WTA. Карла Суарес Наварро

Бывшая теннисистка Карла Суарес Наварро сообщила, что она и ее партнерша, профессиональная футболистка Ольга Гарсия, ожидают ребенка в июне следующего года.

«Уже 12 недель величайшей радости привнести новую жизнь в мир. Беременность протекает нормально. Это прекрасная новость», – написала Суарес-Наварро в социальных сетях.

В прошлом году испанская теннисистка сообщила, що успешно завершила лечение лимфомы Ходжкина.

Суарес Наварро – экс-шестая ракетка мира. На ее счету два выигранных титула WTA.

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Карла Суарес Наварро беременность lifestyle
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