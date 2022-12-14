Экс-шестая ракетка мира сообщила, что станет мамой

Бывшая теннисистка Карла Суарес Наварро сообщила, что она и ее партнерша, профессиональная футболистка Ольга Гарсия, ожидают ребенка в июне следующего года.



«Уже 12 недель величайшей радости привнести новую жизнь в мир. Беременность протекает нормально. Это прекрасная новость», – написала Суарес-Наварро в социальных сетях.

В прошлом году испанская теннисистка сообщила, що успешно завершила лечение лимфомы Ходжкина.

Суарес Наварро – экс-шестая ракетка мира. На ее счету два выигранных титула WTA.