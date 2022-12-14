Экс-шестая ракетка мира сообщила, что станет мамой
Карла Суарес Наварро и ее партнерша ждут ребенка
Бывшая теннисистка Карла Суарес Наварро сообщила, что она и ее партнерша, профессиональная футболистка Ольга Гарсия, ожидают ребенка в июне следующего года.
«Уже 12 недель величайшей радости привнести новую жизнь в мир. Беременность протекает нормально. Это прекрасная новость», – написала Суарес-Наварро в социальных сетях.
В прошлом году испанская теннисистка сообщила, що успешно завершила лечение лимфомы Ходжкина.
Суарес Наварро – экс-шестая ракетка мира. На ее счету два выигранных титула WTA.
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