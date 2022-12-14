Сериал о теннисе от Netflix выйдет перед Australian Open 2023
Зрители увидят шесть эпизодов перед стартом Открытого чемпионата Австралии
Глава ATP Андреа Гауденци анонсировал выход документального сериала о жизни теннисного тура.
«Люди хотят знать многое о том, что происходит за кулисами, о жизни игроков. Мы больше не можем бороться с такими платформами, мы должны быть на них, чтобы иметь возможность рассказывать разные истории. Болельщикам понравится этот документальный сериал», – рассказал глава АТР.
Премьерный показ состоится в январе 2023 года перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Зрители увидят шесть эпизодов, потом выйдут еще шесть серий.
В съемках участвовали Новак Джокович, Ига Свёнтек, Рафаэль Надаль, Ник Кириос, Стефанос Циципас и другие.
Netflix – это популярный стриминговый сервис фильмов и сериалов.
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