Сериал о теннисе от Netflix выйдет перед Australian Open 2023

Глава ATP Андреа Гауденци анонсировал выход документального сериала о жизни теннисного тура.



«Люди хотят знать многое о том, что происходит за кулисами, о жизни игроков. Мы больше не можем бороться с такими платформами, мы должны быть на них, чтобы иметь возможность рассказывать разные истории. Болельщикам понравится этот документальный сериал», – рассказал глава АТР.



Премьерный показ состоится в январе 2023 года перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Зрители увидят шесть эпизодов, потом выйдут еще шесть серий.



В съемках участвовали Новак Джокович, Ига Свёнтек, Рафаэль Надаль, Ник Кириос, Стефанос Циципас и другие.

Netflix – это популярный стриминговый сервис фильмов и сериалов.