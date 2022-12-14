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ATP
14 декабря 2022, 16:11 |
72
0

Сериал о теннисе от Netflix выйдет перед Australian Open 2023

Зрители увидят шесть эпизодов перед стартом Открытого чемпионата Австралии

14 декабря 2022, 16:11 |
72
0
Сериал о теннисе от Netflix выйдет перед Australian Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Гауденци и Сергей Стаховский

Глава ATP Андреа Гауденци анонсировал выход документального сериала о жизни теннисного тура.

«Люди хотят знать многое о том, что происходит за кулисами, о жизни игроков. Мы больше не можем бороться с такими платформами, мы должны быть на них, чтобы иметь возможность рассказывать разные истории. Болельщикам понравится этот документальный сериал», – рассказал глава АТР.

Премьерный показ состоится в январе 2023 года перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Зрители увидят шесть эпизодов, потом выйдут еще шесть серий.

В съемках участвовали Новак Джокович, Ига Свёнтек, Рафаэль Надаль, Ник Кириос, Стефанос Циципас и другие.

Netflix – это популярный стриминговый сервис фильмов и сериалов.

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Андреа Гауденци Netflix ATP Australian Open 2023
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Источник Sport.ua
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