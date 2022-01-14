Netflix снимет документальный сериал о теннисном сезоне-2022

К середине января уже собралось достаточно материалов

  • 14.01.2022 21:51
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Netflix снимет документальный сериал о теннисном сезоне-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Netflix выпустит документальный сериал о теннисном сезоне-2022, в котором будет рассказано о соревнованиях под эгидой ATP и WTA, а также о турнирах Большого Шлема.
 
Производством будет заниматься компания Box To Box Films, а исполнительным продюсером стал Джеймс Гэй-Рис, стоящий за сериалом «Formula 1. Драйв выживания».
 
Сообщается, что съемочная группа уже сейчас следит за событиями, которые разворачиваются в Австралии. В дальнейшем съемки будут проходить на других турнирах, показывая закулисье тенниса.
 
Netflix – это популярный стриминговый сервис фильмов и сериалов.

Источник — Netflix

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