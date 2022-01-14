Netflix снимет документальный сериал о теннисном сезоне-2022

Netflix выпустит документальный сериал о теннисном сезоне-2022, в котором будет рассказано о соревнованиях под эгидой ATP и WTA, а также о турнирах Большого Шлема.



Производством будет заниматься компания Box To Box Films, а исполнительным продюсером стал Джеймс Гэй-Рис, стоящий за сериалом «Formula 1. Драйв выживания».



Сообщается, что съемочная группа уже сейчас следит за событиями, которые разворачиваются в Австралии. В дальнейшем съемки будут проходить на других турнирах, показывая закулисье тенниса.



Netflix – это популярный стриминговый сервис фильмов и сериалов.