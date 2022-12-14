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Украина. Премьер лига
14 декабря 2022, 15:15 | Обновлено 14 декабря 2022, 15:54
518
1

ФОТО. Защитнику Азовстали и болельщику Шахтера сделали операцию в США

После реабилитации правая рука Михаила Дианова будет полноценно функционировать

14 декабря 2022, 15:15 | Обновлено 14 декабря 2022, 15:54
518
1
ФОТО. Защитнику Азовстали и болельщику Шахтера сделали операцию в США
ФК Шахтер Донецк. Михаил Дианов

Защитник «Азовстали» Михаил Дианов 13 декабря перенес операцию в Сент-Луисе (США).

Сообщается, что оперативное вмешательство прошло успешно. После реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать. В ближайшие дни Дианов вернется в Украину.

Отметим, что морской пехотинец получил пулевое ранение в марте этого года, защищая Мариуполь. ⠀

Футбольный клуб «Шахтер» организовал и покрыл все расходы по лечению воина в Соединенных Штатах Америки.

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фото Шахтер Донецк Азовсталь российско-украинская война Михаил Дианов
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Sviatoslav Kudelych
Головне, що вболівальнику Шахтаря! 
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