ФОТО. Защитнику Азовстали и болельщику Шахтера сделали операцию в США

Защитник «Азовстали» Михаил Дианов 13 декабря перенес операцию в Сент-Луисе (США).



Сообщается, что оперативное вмешательство прошло успешно. После реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать. В ближайшие дни Дианов вернется в Украину.



Отметим, что морской пехотинец получил пулевое ранение в марте этого года, защищая Мариуполь. ⠀

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Футбольный клуб «Шахтер» организовал и покрыл все расходы по лечению воина в Соединенных Штатах Америки.