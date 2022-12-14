ФОТО. Защитнику Азовстали и болельщику Шахтера сделали операцию в США
После реабилитации правая рука Михаила Дианова будет полноценно функционировать
Защитник «Азовстали» Михаил Дианов 13 декабря перенес операцию в Сент-Луисе (США).
Сообщается, что оперативное вмешательство прошло успешно. После реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать. В ближайшие дни Дианов вернется в Украину.
Отметим, что морской пехотинец получил пулевое ранение в марте этого года, защищая Мариуполь. ⠀
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Футбольный клуб «Шахтер» организовал и покрыл все расходы по лечению воина в Соединенных Штатах Америки.
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