Шахтер взял на себя лечение руки защитника Азовстали

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» взял на себя лечение руки украинского военнослужащего Михаила Дианова – защитника Азовстали, который пребывал в российском плену.

Донецкий клуб пообещал Дианову операцию у лучшего специалиста Израиля. Но до этого Михаилу нужно прибавить в весе, так как в плену он потерял 25 кг.

Отметим, что ранее футболисты «Шахтера» вышли на матч 5-го тура УПЛ в футболках с фотографией Михаила. Дианов является фанатом «горняков».