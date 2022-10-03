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Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 23:05 |
807
3

Шахтер взял на себя лечение руки защитника Азовстали

Донецкий клуб предоставит операцию для Дианова у лучшего специалиста Израиля

03 октября 2022, 23:05 |
807
3
Шахтер взял на себя лечение руки защитника Азовстали
СБУ

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» взял на себя лечение руки украинского военнослужащего Михаила Дианова – защитника Азовстали, который пребывал в российском плену.

Донецкий клуб пообещал Дианову операцию у лучшего специалиста Израиля. Но до этого Михаилу нужно прибавить в весе, так как в плену он потерял 25 кг.

Отметим, что ранее футболисты «Шахтера» вышли на матч 5-го тура УПЛ в футболках с фотографией Михаила. Дианов является фанатом «горняков».

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Азовсталь Шахтер Донецк операция российско-украинская война
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Источник Цензор
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stop2018
тому шо ти мудак!!!
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+2
Михаил Степанов
почему то когда я слышу что то хорошее от донецких, всегда вспоминаю гудки в 2014
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-2
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