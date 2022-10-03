Украина. Премьер лига03 октября 2022, 23:05 |
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Шахтер взял на себя лечение руки защитника Азовстали
Донецкий клуб предоставит операцию для Дианова у лучшего специалиста Израиля
03 октября 2022, 23:05 |
807
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Донецкий футбольный клуб «Шахтер» взял на себя лечение руки украинского военнослужащего Михаила Дианова – защитника Азовстали, который пребывал в российском плену.
Донецкий клуб пообещал Дианову операцию у лучшего специалиста Израиля. Но до этого Михаилу нужно прибавить в весе, так как в плену он потерял 25 кг.
Отметим, что ранее футболисты «Шахтера» вышли на матч 5-го тура УПЛ в футболках с фотографией Михаила. Дианов является фанатом «горняков».
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Комментарии 3
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тому шо ти мудак!!!
почему то когда я слышу что то хорошее от донецких, всегда вспоминаю гудки в 2014
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