ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
Донецкий клуб поблагодарит своего фаната
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» вышел на матч 5-го тура УПЛ против «Металлиста» в футболках, посвященных пленному из Азовстали Дианову.
На футболках изображена известная фотография украинского война Михаила Дианова, которая была сделана во время окружения Азовстали в Мариуполе в мае 2022 года.
Также на футболке будет надпись «Слава Героям Азовстали».
Сам Михаил Дианов является болельщиком «Шахтера».
Дианова и еще 214 пленных Азовстали были возвращены на территорию Украины в результате обмена 21 сентября.
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