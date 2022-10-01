ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» вышел на матч 5-го тура УПЛ против «Металлиста» в футболках, посвященных пленному из Азовстали Дианову.

На футболках изображена известная фотография украинского война Михаила Дианова, которая была сделана во время окружения Азовстали в Мариуполе в мае 2022 года.

Также на футболке будет надпись «Слава Героям Азовстали».

Сам Михаил Дианов является болельщиком «Шахтера».

Дианова и еще 214 пленных Азовстали были возвращены на территорию Украины в результате обмена 21 сентября.