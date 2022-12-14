Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Нам попались соперники, как в элитном раунде отбора»

С 15 по 21 октября 2023 года юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения) будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-17). По итогам жеребьевки, которая состоялась 8 декабря, выяснилось, что сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).



Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Владимир Езерский прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2024 (U-17).



– Как правило, такие соперники, как, например, выпали нам в ходе жеребьевки квалификационного раунда, встречаются в решающем перед выходом в финальную часть Евро элитном раунде отбора. О Германии и говорить нечего – это топ-сборная Европы в любой возрастной категории. В Финляндии сейчас футбольный бум, там хорошо выстроена вертикаль подготовки сборных. Лихтенштейн – хозяин будущего турнира. И пусть эта команда уступает по своему уровеню, домашние стены будут заставлять ее сыграть с супермотивацией.



Что касается нас, то актуальна селекция и проведение сборов с обязательным наличием спаррингов, ведь эта сборная Украины еще вообще не собиралась вместе, тогда как соперники провели уже около 10 товарищеских матчей.



Впрочем, я понимаю сегодняшнюю реальность. Первенство ДЮФЛУ в полной мере не проводится. Многие перспективные футболисты нужного нам возраста разъехались по всем уголкам Европы. Поэтому только селекционное собрание даст возможность как можно лучше подготовиться к квалификационному раунду. Если это удастся сделать, то сборная Украины может и должна достигать поставленных целей, – сказал наставник.