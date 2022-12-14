Матео КОВАЧИЧ: «Месси был феноменален»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (0:3) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Мне вообще сложно комментировать, я не знаю, что сказать. Мы сделали все, что могли, если бы могли лучше – то сделали. Теперь будем бороться за третье место.

Обе ситуации для меня непонятны: сначала угловой, которого не было, а потом пенальти… Я никогда не комментировал судей, но это кардинальные ошибки, и они стоили нам матча. Мы знали, что они агрессивны, что они хороши и что у них есть Месси. Сегодня он был феноменален, его надо поздравить.

Тем не менее, мы боролись, и нам присудили тот нелепый пенальти. Ничего, нам нужно сейчас собраться с силами и бороться за это третье место», - сказал Ковачич.