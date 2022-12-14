Сборная Аргентины повторила достижение Германии на мундиалях

Аргентина, обыграв Хорватию со счетом 3:0, одержала вторую крупную победу в полуфиналах чемпионатов мира. А первую бело-голубые отпраздновали ни много ни мало 92 года назад на премьерном мундиале.

Аргентинцы повторили достижение Германии, которой также удавалось дважды нанести разгром соперникам на этой стадии. К слову, после ЧМ-1958 только эти две сборные побеждали в 1/2 финала с преимуществом в три и более мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы в полуфиналах ЧМ