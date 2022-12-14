Сборная Аргентины повторила достижение Германии на мундиалях
Бело-голубые отпраздновали вторую крупную викторию в полуфиналах ЧМ
Аргентина, обыграв Хорватию со счетом 3:0, одержала вторую крупную победу в полуфиналах чемпионатов мира. А первую бело-голубые отпраздновали ни много ни мало 92 года назад на премьерном мундиале.
Аргентинцы повторили достижение Германии, которой также удавалось дважды нанести разгром соперникам на этой стадии. К слову, после ЧМ-1958 только эти две сборные побеждали в 1/2 финала с преимуществом в три и более мяча.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные победы в полуфиналах ЧМ
|
ЧМ
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
1930
|
Аргентина
|
США
|
6:1
|
1930
|
Уругвай
|
Югославия
|
6:1
|
1938
|
Венгрия
|
Швеция
|
5:1
|
1954
|
Германия
|
Австрия
|
6:1
|
1958
|
Бразилия
|
Швеция
|
5:2
|
2014
|
Германия
|
Бразилия
|
7:1
|
2022
|
Аргентина
|
Хорватия
|
3:0
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