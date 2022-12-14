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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 13:40 | Обновлено 14 декабря 2022, 13:43
493
0

Сборная Аргентины повторила достижение Германии на мундиалях

Бело-голубые отпраздновали вторую крупную викторию в полуфиналах ЧМ

14 декабря 2022, 13:40 | Обновлено 14 декабря 2022, 13:43
493
0
Сборная Аргентины повторила достижение Германии на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентина, обыграв Хорватию со счетом 3:0, одержала вторую крупную победу в полуфиналах чемпионатов мира. А первую бело-голубые отпраздновали ни много ни мало 92 года назад на премьерном мундиале.

Аргентинцы повторили достижение Германии, которой также удавалось дважды нанести разгром соперникам на этой стадии. К слову, после ЧМ-1958 только эти две сборные побеждали в 1/2 финала с преимуществом в три и более мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы в полуфиналах ЧМ

ЧМ

Сборная

Соперник

Счет

1930

Аргентина

США

6:1

1930

Уругвай

Югославия

6:1

1938

Венгрия

Швеция

5:1

1954

Германия

Австрия

6:1

1958

Бразилия

Швеция

5:2

2014

Германия

Бразилия

7:1

2022

Аргентина

Хорватия

3:0
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Источник Sport.ua
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