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Англия
14 декабря 2022, 12:43 | Обновлено 14 декабря 2022, 12:50
438
0

Интер отказался менять Дюмфриса на Томиясу

«Нерадзурри» рассматривают только продажу нидерландца

14 декабря 2022, 12:43 | Обновлено 14 декабря 2022, 12:50
438
0
Интер отказался менять Дюмфриса на Томиясу
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Интера» Дензела Дюмфриса и предложил «нерадзурри» сделку.

Миланскому клубу предложили отправить Дюмфриса в Лондон в обмен на защитника Такехиро Томиясу.

«Интеру», имеющему финансовые сложности, с большой долей вероятности придется расстаться с кем-то из своих лидеров, но предложение «Арсенала» клуб отклонил.

«Нерадзурри» рассматривают только продажу нидерландца и надеются выручить около 50-60 млн евро.

Ранее сообщалось, что Дюмфриса хотят подписать «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник Caughtoffside
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