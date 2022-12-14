Интер отказался менять Дюмфриса на Томиясу

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Интера» Дензела Дюмфриса и предложил «нерадзурри» сделку.

Миланскому клубу предложили отправить Дюмфриса в Лондон в обмен на защитника Такехиро Томиясу.

«Интеру», имеющему финансовые сложности, с большой долей вероятности придется расстаться с кем-то из своих лидеров, но предложение «Арсенала» клуб отклонил.

«Нерадзурри» рассматривают только продажу нидерландца и надеются выручить около 50-60 млн евро.

Ранее сообщалось, что Дюмфриса хотят подписать «Челси» и «Манчестер Юнайтед».