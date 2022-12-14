Интер отказался менять Дюмфриса на Томиясу
«Нерадзурри» рассматривают только продажу нидерландца
Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Интера» Дензела Дюмфриса и предложил «нерадзурри» сделку.
Миланскому клубу предложили отправить Дюмфриса в Лондон в обмен на защитника Такехиро Томиясу.
«Интеру», имеющему финансовые сложности, с большой долей вероятности придется расстаться с кем-то из своих лидеров, но предложение «Арсенала» клуб отклонил.
«Нерадзурри» рассматривают только продажу нидерландца и надеются выручить около 50-60 млн евро.
Ранее сообщалось, что Дюмфриса хотят подписать «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
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