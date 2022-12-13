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Англия
13 декабря 2022, 04:59 | Обновлено 13 декабря 2022, 05:02
92
0

Защитника Интера Дюмфриса ждут в АПЛ

Нидерландец может сменить клуба

13 декабря 2022, 04:59 | Обновлено 13 декабря 2022, 05:02
92
0
Защитника Интера Дюмфриса ждут в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Претендентами на 26-летнего латераля являются лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Интер» якобы не против продать игрока и оценивает его в 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Дюмфрис провел за «Интер» во всех турнирах 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

В составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022 Дензел Дюмфрис сыграл в пяти матчах, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

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Дензел Дюмфрис Интер Милан Челси Манчестер Юнайтед
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Источник Николо Скира
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