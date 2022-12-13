Защитника Интера Дюмфриса ждут в АПЛ

Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Претендентами на 26-летнего латераля являются лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Интер» якобы не против продать игрока и оценивает его в 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Дюмфрис провел за «Интер» во всех турнирах 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

В составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022 Дензел Дюмфрис сыграл в пяти матчах, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.