Англия13 декабря 2022, 04:59 | Обновлено 13 декабря 2022, 05:02
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Защитника Интера Дюмфриса ждут в АПЛ
Нидерландец может сменить клуба
13 декабря 2022, 04:59 | Обновлено 13 декабря 2022, 05:02
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Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
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Претендентами на 26-летнего латераля являются лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Интер» якобы не против продать игрока и оценивает его в 50 млн евро.
В нынешнем сезоне Дюмфрис провел за «Интер» во всех турнирах 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
В составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022 Дензел Дюмфрис сыграл в пяти матчах, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
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