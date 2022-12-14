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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 12:23 | Обновлено 14 декабря 2022, 12:40
197
0

Йосип ЮРАНОВИЧ: «Удача была на стороне Аргентины»

Футболист сборной Хорватии – о вылете с чемпионата мира

14 декабря 2022, 12:23 | Обновлено 14 декабря 2022, 12:40
197
0
Йосип ЮРАНОВИЧ: «Удача была на стороне Аргентины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (0:3) в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Могу сказать, что мы взяли мяч под контроль с первой минуты, но нам не хватило заключительного паса. Кое-что пошло не в нашу пользу, должен был назначен угловой, но его не назначили… Мы должны посвятить себя матчу за третье место, начать новую жизнь и попытаться собраться с мыслями, чтобы выиграть бронзу.

Думаю, удача сегодня была на их стороне, ну что тут скажешь. Чего стоит только один Лео Месси. Для меня он лучший игрок в мире. Когда он получает мяч, то творит чудеса», - сказал Юранович.

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Источник 24sata
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