Йосип ЮРАНОВИЧ: «Удача была на стороне Аргентины»

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (0:3) в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Могу сказать, что мы взяли мяч под контроль с первой минуты, но нам не хватило заключительного паса. Кое-что пошло не в нашу пользу, должен был назначен угловой, но его не назначили… Мы должны посвятить себя матчу за третье место, начать новую жизнь и попытаться собраться с мыслями, чтобы выиграть бронзу.

Думаю, удача сегодня была на их стороне, ну что тут скажешь. Чего стоит только один Лео Месси. Для меня он лучший игрок в мире. Когда он получает мяч, то творит чудеса», - сказал Юранович.