Кристиан РОМЕРО: «Мы выиграли комфортно»

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (3:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Мы были честными победителями, мы выиграли комфортно, мы умели решить игру с большим комфортом.

Я еще не упал, я не думал об этом, где я стою, правда в том, что, когда я доберусь до гостиницы, я обязательно прослезусь.

Я провел пять лет в сборной, у меня были прекрасные отношения с этими товарищами по команде. Теперь мы выходим в финал, играем в варваров, радость у нас огромная. Я надеюсь, что людям это нравится», - сказал Ромеро.