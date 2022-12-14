Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристиан РОМЕРО: «Мы выиграли комфортно»
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 11:48 | Обновлено 14 декабря 2022, 12:00
238
2

Кристиан РОМЕРО: «Мы выиграли комфортно»

Защитник сборной Аргентины – о разгромной победе над Хорватией

14 декабря 2022, 11:48 | Обновлено 14 декабря 2022, 12:00
238
2
Кристиан РОМЕРО: «Мы выиграли комфортно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (3:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Мы были честными победителями, мы выиграли комфортно, мы умели решить игру с большим комфортом.

Я еще не упал, я не думал об этом, где я стою, правда в том, что, когда я доберусь до гостиницы, я обязательно прослезусь.

Я провел пять лет в сборной, у меня были прекрасные отношения с этими товарищами по команде. Теперь мы выходим в финал, играем в варваров, радость у нас огромная. Я надеюсь, что людям это нравится», - сказал Ромеро.

По теме:
Йосип ЮРАНОВИЧ: «Удача была на стороне Аргентины»
Родриго Де ПАУЛЬ: «Все еще не могу в это поверить»
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Кристиан Ромеро сборная Хорватии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Хорватия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель СКАЛОНИ: «Аргентина празднует победу, но впереди еще один шаг»
Футбол | 14 декабря 2022, 04:40 0
Лионель СКАЛОНИ: «Аргентина празднует победу, но впереди еще один шаг»
Лионель СКАЛОНИ: «Аргентина празднует победу, но впереди еще один шаг»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал выход в финал ЧМ-2022

Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Футбол | 13 декабря 2022, 14:25 6
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023

Лионель Месси – лидер

Известен приоритетный трансфер Барселоны на лето 2023 года
Футбол | 14.12.2022, 09:33
Известен приоритетный трансфер Барселоны на лето 2023 года
Известен приоритетный трансфер Барселоны на лето 2023 года
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Другие виды | 13.12.2022, 14:40
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Футбол | 13.12.2022, 22:57
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
вы выиграли комфортно с помощью итальянского судьи, назначившего несуществующий пенальти (и здесь надо учесть, что половина вашей сборной - потомки этнических итальянцев, в том числе ваша мессия - БРАВО ФИФА!).
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Денис БЕРИНЧИК: «В следующем бою могу встретиться с Шакуром Стивенсоном»
Денис БЕРИНЧИК: «В следующем бою могу встретиться с Шакуром Стивенсоном»
13.12.2022, 11:47
Бокс
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
13.12.2022, 07:35 7
Бокс
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
12.12.2022, 10:41 2
Бокс
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
13.12.2022, 05:42 3
Футбол
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
14.12.2022, 05:05 5
Футбол
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
12.12.2022, 18:11
Война
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»
12.12.2022, 10:17 17
Футбол
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
12.12.2022, 20:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности