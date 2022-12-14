Родриго Де ПАУЛЬ: «Все еще не могу в это поверить»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (3:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Все еще не могу в это поверить. Мы много работали, чтобы выйти в финал. Я думаю, мы заслужили все это. Эта команда показала, на что она способна.

Спасибо за поддержку болельщикам. Я надеюсь, что вся страна наслаждается этим моментом, мы чувствуем это отсюда», - сказал Де Пауль.