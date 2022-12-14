Чемпионат мира14 декабря 2022, 11:25 | Обновлено 14 декабря 2022, 11:47
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Родриго Де ПАУЛЬ: «Все еще не могу в это поверить»
Хавбек сборной Аргентины – о выходе в финал чемпионата мира
14 декабря 2022, 11:25 | Обновлено 14 декабря 2022, 11:47
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (3:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.
«Все еще не могу в это поверить. Мы много работали, чтобы выйти в финал. Я думаю, мы заслужили все это. Эта команда показала, на что она способна.
Спасибо за поддержку болельщикам. Я надеюсь, что вся страна наслаждается этим моментом, мы чувствуем это отсюда», - сказал Де Пауль.
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