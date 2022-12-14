Защитник сборной Хорватии: «Первые полчаса мы были лучше»

Защитник сборной Хорватии Борна Соса прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира 2022.

«Первые полчаса мы были лучше, у нас был контроль и владение мячом, а затем последовал пенальти, который, мягко говоря, был спорным.

Месси показал то, что он показывал на протяжении всей своей карьеры, почему он лучший. Мне нечего сказать, кроме как поздравить Аргентину.

Трудно проиграть полуфинал – вы так близки к финалу, а теперь так далеко. Уже завтра мы постараемся проветрить голову и вернуться в Загреб с медалью», - сказал Соса.