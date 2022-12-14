На разрыв. Экс-наставника сборной Бразилии завалили предложениями
Тите недолго будет без работы
61-летний бразильский специалист Тите, покинувший не так давно пост главного тренера в национальной команде, вскоре может получить новую работу. После ухода из сборной Бразилии он получил уже пять предложений: три от национальных команды и два – от клубов из Европы.
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Впрочем, сообщается, что Тите не намерен спешить с возвращением на тренерскую скамью. Он как-то обмолвился, что хотел бы после ЧМ-2022 отдохнуть хотя бы шесть месяцев.
Как известно, Тите ушел из сборной Бразилии после ее поражения в четвертьфинале мундиаля в Катаре от команды Хорватии.
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