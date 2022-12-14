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  4. На разрыв. Экс-наставника сборной Бразилии завалили предложениями
Бразилия
14 декабря 2022, 08:52 | Обновлено 14 декабря 2022, 09:01
680
0

На разрыв. Экс-наставника сборной Бразилии завалили предложениями

Тите недолго будет без работы

14 декабря 2022, 08:52 | Обновлено 14 декабря 2022, 09:01
680
0
На разрыв. Экс-наставника сборной Бразилии завалили предложениями
Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

61-летний бразильский специалист Тите, покинувший не так давно пост главного тренера в национальной команде, вскоре может получить новую работу. После ухода из сборной Бразилии он получил уже пять предложений: три от национальных команды и два – от клубов из Европы.

Впрочем, сообщается, что Тите не намерен спешить с возвращением на тренерскую скамью. Он как-то обмолвился, что хотел бы после ЧМ-2022 отдохнуть хотя бы шесть месяцев.

Как известно, Тите ушел из сборной Бразилии после ее поражения в четвертьфинале мундиаля в Катаре от команды Хорватии.

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Источник O Globo
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