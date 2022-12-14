Хулиан АЛЬВАРЕС: «Мы все как сумасшедшие»
Аргентинский форвард – о победе над Хорватией
Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес поделился эмоциями от выигрыша со счетом 3:0 у команды Хорватии в полуфинале ЧМ-2022.
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«Сейчас очень много эмоций, много мыслей. Мы все как сумасшедшие. Приятно видеть мою семью, все время на чемпионате мира проходит невероятно. Мы вышли в финал – и хотели этого с самого начала.
Я побежал, подобрал мяч и понял, что мои партнеры по команде идут поперек моего движения. Мяч сильно рикошетил, но остался у меня и, к счастью, я смог забить. Этот гол вселил нам душевное спокойствие. Мы заслужили быть в финале. Мы счастливы. Как и вся страна. Но мы стремимся к большему», – признался Альварес.
Хулиан Альварес, напомним, в матче Аргентина – Хорватия стал автором дубля.
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