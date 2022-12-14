Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лука МОДРИЧ: «Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти»
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 05:50 |
1072
1

Лука МОДРИЧ: «Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти»

Полузащитник сборной Хорватии прокомментировал поражение от Аргентины

14 декабря 2022, 05:50 |
1072
1
Лука МОДРИЧ: «Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти»
Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение в полуфинале ЧМ-2022 от команды Аргентины (0:3):

«Ничего не сработало. Нам предстоит восстановиться и постараться выиграть матч за третье место. Нам грустно, мы надеялись сыграть новый финал. Этого не произошло.

Мы должны поздравить Аргентину, и все. Пенальти был ключевым моментом. Мы были хороши, мы контролировали игру. Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти.

На мой взгляд, штрафа нет. Он (Хулиан Альварес) пробил, наш вратарь вышел перед ним, и я не мог поверить, что судья назначил пенальти. Так оно и есть, невозможно это изменить.

Мы должны отдохнуть и постараться выиграть следующий матч. У нас был очень хороший чемпионат мира. На кону бронзовые медали, и надо готовиться, потому что если мы их получим, то это хороший результат»

По теме:
Источник: Дидье Дешам останется работать в сборной Франции до Евро-2024
Лионель СКАЛОНИ: «Аргентина празднует победу, но впереди еще один шаг»
ДАЛИЧ: «Заслуженное поражение Хорватии. Будем бороться за третье место»
сборная Хорватии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Хорватия Лука Модрич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник L'Equipe
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13 декабря 2022, 23:20 4
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинала чемпионата мира 2022

ФОТО. Вперед, Аргентина, карахо! Месси грязно выругался в Инстаграме
Футбол | 14 декабря 2022, 02:05 0
ФОТО. Вперед, Аргентина, карахо! Месси грязно выругался в Инстаграме
ФОТО. Вперед, Аргентина, карахо! Месси грязно выругался в Инстаграме

Форвард сборной Аргентины доволен выходом в финал ЧМ-2022

Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
Бокс | 13.12.2022, 09:48
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
Лионель МЕССИ: «Я бы отдал Альваресу приз лучшего игрока матча»
Футбол | 14.12.2022, 00:55
Лионель МЕССИ: «Я бы отдал Альваресу приз лучшего игрока матча»
Лионель МЕССИ: «Я бы отдал Альваресу приз лучшего игрока матча»
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Футбол | 13.12.2022, 14:10
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Чистий пенальті
 Воротар зіграв у гравця. Про що тут говорити?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
12.12.2022, 19:37 5
Хоккей
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 01:10
Биатлон
Александра МЕРКУШИНА: «Ничего не ожидала, когда выходила на старт»
Александра МЕРКУШИНА: «Ничего не ожидала, когда выходила на старт»
12.12.2022, 13:13
Биатлон
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
13.12.2022, 14:25 4
Футбол
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
13.12.2022, 22:57 41
Футбол
ТОП-5 полуфинальных матчей на мундиалях
ТОП-5 полуфинальных матчей на мундиалях
12.12.2022, 13:30 11
Футбол
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
13.12.2022, 11:45 38
Бокс
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
12.12.2022, 16:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности