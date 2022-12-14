ДАЛИЧ: «Заслуженное поражение Хорватии. Будем бороться за третье место»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение в полуфинале ЧМ-2022 от команды Аргентины (0:3):

«Поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят. Первые полчаса мы контролировали ситуацию. Но затем пропустили гол. Мы проиграли игру, и мне не на что жаловаться.

Мы должны готовиться к следующий игре, которая нас ждет (за третье место). Мы создали хорошие моменты, но не реализовали их. Нам не хватало забивного нападающего.

Заслуженное поражение. Брозович почувствовал боль в мышцах. Мы хотели сохранить его для следующей игры. Будем бороться за третье место».

В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал. Счет открыл Лионель Месси с пенальти (34 мин), а затем дубль оформил Хулиан Альварес (39, 69 мин).

Лучшим игроком матча назван Лионель Месси, у которого в активе за вечер 1 гол и 1 ассист. В финале Аргентина сыграет против победителя другого полуфинала, в котором 14 декабря сыграют Франция и Марокко.