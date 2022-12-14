Пять плюс три. Месси вышел в лидеры списка бомбардиров ЧМ-2022
Форвард сборной Аргентины имеет 5 голов и 3 ассиста на чемпионате мира 2022
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вышел в лидеры списка бомбардиров после победы в полуфинале ЧМ-2022 над командой Хорватии (3:0).
В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал. Счет открыл Лионель Месси с пенальти (34 мин), а затем дубль оформил Хулиан Альварес (39, 69 мин).
Лучшим игроком матча назван Лионель Месси, у которого в активе за вечер 1 гол и 1 ассист. В финале Аргентина сыграет против победителя другого полуфинала, в котором 14 декабря сыграют Франция и Марокко.
Теперь у Месси в активе 5 голов и 3 ассиста, и он – лучший бомбардир и лучший ассистент ЧМ-2022. У Килиана Мбаппе из Франции – 5 голов и 2 ассиста. По 4 мяча забили Оливье Жиру (Франция) и Хулиан Альварес (Аргентина).
🇦🇷 📈 #FIFAWorldCup #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2022
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