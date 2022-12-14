Стабильность – признак мастерства. Аргентину не остановить в полуфиналах ЧМ

Во вторник, 13 декабря, завершился матч 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Хорватии. Месси и компания нанесли сокрушительное поражение хорватам со счетом 3:0.

Эта победа в полуфинальном матче стала 5-й для Аргентины в истории на этой стадии. Аргентинцы ни разу не проигрывали в 1/2 финала на Мундиалях.

До ЧМ в Катаре аргентинцы доходили до полуфинала на главном международном турнире четыре раза. В 1930 году они крупно обыграли США (6:1), в 1986 победили Бельгию (2:0). Победы над Италией в 1990 и над Нидерландами в 2014 были добыты в сериях пенальти.

Отметим, что в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем матча Франция – Марокко. Французы и марокканцы сыграют уже сегодня, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.