Златко ДАЛИЧ: «Иногда тебе везет, а иногда – наоборот»
Хорватский тренер – о матче 1/2 финала ЧМ-2022 с командой Аргентины
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итог полуфинальному поединку мундиаля в Катаре со сборной Аргентины (0:3).
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«Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят. Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда – наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку [которая привела к пенальти].
Но мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался. Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда», – заявил Далич.
Сборная Хорватии сыграет в матче за 3-е место с неудачником другого полуфинала ЧМ-2022, в котором отношения выяснят команды Франции и Марокко.
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