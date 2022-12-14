Златко ДАЛИЧ: «Иногда тебе везет, а иногда – наоборот»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итог полуфинальному поединку мундиаля в Катаре со сборной Аргентины (0:3).

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«Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят. Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда – наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку [которая привела к пенальти].

Но мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался. Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда», – заявил Далич.

Сборная Хорватии сыграет в матче за 3-е место с неудачником другого полуфинала ЧМ-2022, в котором отношения выяснят команды Франции и Марокко.