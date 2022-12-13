В погоне за Германией и Бразилией. Аргентина настигла Италию в истории ЧМ

Во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины в матче 1/2 финала чемпионата мира в Катаре добилась крупной победы 3:0 над командой Хорватии.

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Аргентина смогла выйти в финал чемпионата мира в шестой раз в истории. На сегодня в финалах ЧМ чаще играли только команды Германии (восемь раз) и Бразилии (семь). Италия, как и Аргентина, выходила в финал шесть раз.

Напомним, соперник сборной Аргентины по финалу ЧМ-2022 определится в среду, 14 декабря, в поединке Франция – Марокко.