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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 23:29 | Обновлено 13 декабря 2022, 23:54
1087
1

В погоне за Германией и Бразилией. Аргентина настигла Италию в истории ЧМ

Команда Лионеля Скалони сыграет в финале мундиаля-2022

13 декабря 2022, 23:29 | Обновлено 13 декабря 2022, 23:54
1087
1
В погоне за Германией и Бразилией. Аргентина настигла Италию в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины в матче 1/2 финала чемпионата мира в Катаре добилась крупной победы 3:0 над командой Хорватии.

Аргентина смогла выйти в финал чемпионата мира в шестой раз в истории. На сегодня в финалах ЧМ чаще играли только команды Германии (восемь раз) и Бразилии (семь). Италия, как и Аргентина, выходила в финал шесть раз.

Напомним, соперник сборной Аргентины по финалу ЧМ-2022 определится в среду, 14 декабря, в поединке Франция – Марокко.

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Источник Opta
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an52
Бразілія 7 разів виходила до фіналу - 5 перемог, 2 поразки
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