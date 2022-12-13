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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 22:12 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:25
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2

Паритет. Месси настиг Мбаппе по системе «гол+пас» на ЧМ-2022

Аргентинец отличился в полуфинале с Хорватией

13 декабря 2022, 22:12 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:25
1002
2
Паритет. Месси настиг Мбаппе по системе «гол+пас» на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал автором гола своей сборной на 34-й минуте поединка с командой Хорватии. Он реализовал пенальти.

Поразив ворота балканцев, Месси довел счет голам на мундиале в Катаре до пяти и догнав по системе «гол+пас» французского форварда Килиана Мбаппе.

Теперь на счету Месси и Мбаппе по 5 голов и по 2 ассиста.

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Источник Sport.ua
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Igrok4
І обігнав...
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nivavn
Але у Мбаппе гра у запасі.
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0
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