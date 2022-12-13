Паритет. Месси настиг Мбаппе по системе «гол+пас» на ЧМ-2022

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал автором гола своей сборной на 34-й минуте поединка с командой Хорватии. Он реализовал пенальти.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Поразив ворота балканцев, Месси довел счет голам на мундиале в Катаре до пяти и догнав по системе «гол+пас» французского форварда Килиана Мбаппе.

Теперь на счету Месси и Мбаппе по 5 голов и по 2 ассиста.