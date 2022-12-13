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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 21:28 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:58
1657
1

Не в боевом составе. Франция подходит к Марокко с проблемами

У Дидье Дешама будет головная боль

13 декабря 2022, 21:28 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:58
1657
1
Не в боевом составе. Франция подходит к Марокко с проблемами
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренировку сборной Франции в преддверии полуфинала ЧМ-2022 с командой Марокко пропустили полузащитник Адриен Рабьо и защитник Дайо Упамекано.

Ранее сообщалось, что Упамекано отсутствовал на занятии команды в понедельник, 12 декабря, из-за боли в горле. Рабьо сегодня не работал из-за простуды. Оба игрока, более чем вероятно, находятся под вопросом на игру с марокканцами.

В свою очередь, Орельен Тчуамени, который, как и Упамекано, не тренировался в понедельник, на этот раз занимался в общей группе. Он восстановился после повреждения голени, которое получил в четвертьфинале со сборной Англии.

Поединок 1/2 финала мундиаля между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря, начало - в 21:00 по киевскому времени.

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Источник L'Equipe
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Комментарии 1
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Simar_kr
У них 3 состава, которым позавидует много сборных, а они плачутся что вылетел кто то)))
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