Не в боевом составе. Франция подходит к Марокко с проблемами

Тренировку сборной Франции в преддверии полуфинала ЧМ-2022 с командой Марокко пропустили полузащитник Адриен Рабьо и защитник Дайо Упамекано.

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Ранее сообщалось, что Упамекано отсутствовал на занятии команды в понедельник, 12 декабря, из-за боли в горле. Рабьо сегодня не работал из-за простуды. Оба игрока, более чем вероятно, находятся под вопросом на игру с марокканцами.

В свою очередь, Орельен Тчуамени, который, как и Упамекано, не тренировался в понедельник, на этот раз занимался в общей группе. Он восстановился после повреждения голени, которое получил в четвертьфинале со сборной Англии.

Поединок 1/2 финала мундиаля между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря, начало - в 21:00 по киевскому времени.