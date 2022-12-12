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  4. У Франции проблемы? Команда Дешама тренировалась не в оптимальном составе
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 18:02 | Обновлено 12 декабря 2022, 18:54
424
0

У Франции проблемы? Команда Дешама тренировалась не в оптимальном составе

Действующие чемпионы мира готовятся к матчу с Марокко

12 декабря 2022, 18:02 | Обновлено 12 декабря 2022, 18:54
424
0
У Франции проблемы? Команда Дешама тренировалась не в оптимальном составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

В понедельник, 12 декабря, тренировку сборной Франции пропустили полузащитник Орельен Тчуамени и защитник Дайо Упамекано.

Сообщается, что 22-летний Тчуамени работал по индивидуальной программе из-за имеющегося небольшого повреждения. А 24-летний Упамекано пропустил занятие по причине болей в горле.

Впрочем, несмотря на отсутствие на тренировке, и Тчуамени, и Упамекано должны будут сыграть в матче ЧМ-2022 со сборной Марокко, который состоится в среду, 14 декабря.

Ранее был назван фаворит на победу в ЧМ-2022.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу Орельен Тчуамени Дайо Упамекано
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Источник L'Equipe
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