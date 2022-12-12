У Франции проблемы? Команда Дешама тренировалась не в оптимальном составе

В понедельник, 12 декабря, тренировку сборной Франции пропустили полузащитник Орельен Тчуамени и защитник Дайо Упамекано.

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Сообщается, что 22-летний Тчуамени работал по индивидуальной программе из-за имеющегося небольшого повреждения. А 24-летний Упамекано пропустил занятие по причине болей в горле.

Впрочем, несмотря на отсутствие на тренировке, и Тчуамени, и Упамекано должны будут сыграть в матче ЧМ-2022 со сборной Марокко, который состоится в среду, 14 декабря.

Ранее был назван фаворит на победу в ЧМ-2022.