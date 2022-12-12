Аргентина или Франция? Назван фаворит на победу на ЧМ-2022

По мнению аналитиков Gracenote, фаворитом на победу в финале ЧМ-2022 является сборная Аргентины - ей отдают 41% на триумф. Затем идет действующий чемпион Франция - 26%.

Хорватия и Марокко имеют 17% и 16% соответственно.

Самым очевидным финалом названо противостояние Аргентина - Франция. Он случится с вероятностью в 37,5%.

Первый полуфинал ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией состоится 13 декабря, а матч между Францией и Марокко пройдет 14 декабря.