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  4. Аргентина или Франция? Назван фаворит на победу на ЧМ-2022
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 17:11 |
853
0

Аргентина или Франция? Назван фаворит на победу на ЧМ-2022

Аргентину ставят выше

12 декабря 2022, 17:11 |
853
0
Аргентина или Франция? Назван фаворит на победу на ЧМ-2022
twitter.com/FIFAWorldCup

По мнению аналитиков Gracenote, фаворитом на победу в финале ЧМ-2022 является сборная Аргентины - ей отдают 41% на триумф. Затем идет действующий чемпион Франция - 26%.

Хорватия и Марокко имеют 17% и 16% соответственно.

Самым очевидным финалом названо противостояние Аргентина - Франция. Он случится с вероятностью в 37,5%.

Первый полуфинал ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией состоится 13 декабря, а матч между Францией и Марокко пройдет 14 декабря.

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Источник BBC
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