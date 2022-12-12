Аргентина или Франция? Назван фаворит на победу на ЧМ-2022
Аргентину ставят выше
По мнению аналитиков Gracenote, фаворитом на победу в финале ЧМ-2022 является сборная Аргентины - ей отдают 41% на триумф. Затем идет действующий чемпион Франция - 26%.
Хорватия и Марокко имеют 17% и 16% соответственно.
Самым очевидным финалом названо противостояние Аргентина - Франция. Он случится с вероятностью в 37,5%.
Первый полуфинал ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией состоится 13 декабря, а матч между Францией и Марокко пройдет 14 декабря.
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