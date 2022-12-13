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  4. КОРНИЕНКО: «Когда забил штрафной, меня в Шахтере назвали вторым Яриком»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2022, 21:27 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:31
326
2

КОРНИЕНКО: «Когда забил штрафной, меня в Шахтере назвали вторым Яриком»

Защитник «Шахтера» подтвердил, что его игру сравнивали с Ярославом Ракицким

13 декабря 2022, 21:27 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:31
326
2
КОРНИЕНКО: «Когда забил штрафной, меня в Шахтере назвали вторым Яриком»
ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко подтвердил, что его игру сравнивали с бывшим центрбеком горняков Ярославом Ракицким:

«Конечно, когда я попал в «Шахтер», со всех сторон мне начали говорить, что я – второй Ракицкий.

Когда я забил гол со штрафного, то сказали: все, второй Ярик у нас. Ну это классно, круто».

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Шахтер Донецк Виктор Корниенко Ярослав Ракицкий
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Remark
Чувака сравнили с ватником упоротым, а он ещё радуется. Наверно, если бы с тимощуком сравнили, то вообще бы уписался от счастья.
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+1
Remark
Я конечно извиняюсь, особо не шарю в правописании, но кажись правильно "когда забил СО штрафного". 
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0
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