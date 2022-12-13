КОРНИЕНКО: «Когда забил штрафной, меня в Шахтере назвали вторым Яриком»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко подтвердил, что его игру сравнивали с бывшим центрбеком горняков Ярославом Ракицким:

«Конечно, когда я попал в «Шахтер», со всех сторон мне начали говорить, что я – второй Ракицкий.

Когда я забил гол со штрафного, то сказали: все, второй Ярик у нас. Ну это классно, круто».