Украина. Премьер лига13 декабря 2022, 21:27 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:31
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КОРНИЕНКО: «Когда забил штрафной, меня в Шахтере назвали вторым Яриком»
Защитник «Шахтера» подтвердил, что его игру сравнивали с Ярославом Ракицким
13 декабря 2022, 21:27 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:31
326
2
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко подтвердил, что его игру сравнивали с бывшим центрбеком горняков Ярославом Ракицким:
«Конечно, когда я попал в «Шахтер», со всех сторон мне начали говорить, что я – второй Ракицкий.
Когда я забил гол со штрафного, то сказали: все, второй Ярик у нас. Ну это классно, круто».
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Комментарии 2
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Чувака сравнили с ватником упоротым, а он ещё радуется. Наверно, если бы с тимощуком сравнили, то вообще бы уписался от счастья.
Я конечно извиняюсь, особо не шарю в правописании, но кажись правильно "когда забил СО штрафного".
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