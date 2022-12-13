Корниенко о травме: «Колено лопнуло внутри, такой боли никогда не было»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Виктор Корниенко рассказал о своей травме колена, которую игрок получил на старте нынешнего сезона.

«Одна из худших травм, которая может быть у футболиста. Та боль, эмоции и крики... Не хочется даже вспоминать. Такой боли у меня в жизни не было, сразу понял, что с коленом очень плохо, все лопнуло внутри».

«Хомченовский? Там не было его вины, скорее, я как-то оступился. После матча и он, и другие игроки «Кривбасса», и Юрий Вернидуб пожелали мне скорейшего восстановления», — сказал Корниенко.

Ожидается, что футболист сможет вернуться к тренировкам во время зимнего сбора.