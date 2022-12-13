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13 декабря 2022, 20:56 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:19
336
0

Роналдо посоветовал Неймару обратиться к психологу

Бразильский экс-нападающий дал совет соотечественнику

13 декабря 2022, 20:56 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:19
336
0
Роналдо посоветовал Неймару обратиться к психологу
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

46-летний Роналдо признал факт сильного давления на футболистов сборной Бразилии во главе с Неймаром из-за вылета команды с чемпионата мира. Двукратный чемпион мира считает, что бразильским игрокам обязательно надо прибегнуть к психологической помощи.

«Я бы посоветовал обратиться за психологической поддержкой, чтобы противостоять давлению со стороны людей. Неймар вернется с той же страстью, с тем же желанием. Но я хотел подчеркнуть необходимость следить за психическим здоровьем наших игроков… Для нас очень важно решить этот вопрос, особенно когда речь идет о чемпионате мира, где весь мир смотрит на национальную команду. Весь мир смотрел на Неймара.

Когда я увидел его интервью, в котором говорилось, что он был психологически раздавлен, это разбило мне сердце. Я хотел бы найти способ помочь ему. Эта помощь существует и сегодня. В мое время об этом мало говорили», - заявил Роналдо.

Как известно, сборная Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2022 уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Ранее Роналдо заявил, что 30-летний Неймар еще сможет принять участие в ЧМ-2026.

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Роналдо Неймар сборная Бразилии по футболу
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Источник ESPN
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