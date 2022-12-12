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  4. РОНАЛДО: «Неймар может сыграть на следующем чемпионате мира»
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 23:51 |
526
1

РОНАЛДО: «Неймар может сыграть на следующем чемпионате мира»

Легендарный бразилец поддержал нынешнего лидера «Селесао»

12 декабря 2022, 23:51 |
526
1
РОНАЛДО: «Неймар может сыграть на следующем чемпионате мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Легенда бразильского футбола Роналдо считает, что 30-летний Неймар может сыграть на следующем чемпионате мира 2026 года:

«Он очень расстроен результатом Бразилии. Для него нормально чувствовать это прямо сейчас, но я уверен, что он вернется сильнее и продолжит играть за Бразилию. Он все еще молод и может сыграть на следующем чемпионате мира.

Я горжусь тем, как он продемонстрировал свою преданность Бразилии за последние 6 месяцев. Он провел отличную первую игру, получил травму голеностопа и пошел на большие жертвы, чтобы снова играть за сборную. Это очень важно для нас, и я надеюсь, что он скоро вернется и станет сильнее».

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Источник Cope
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Boodya 1209
Неймару 30 вже?😳
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