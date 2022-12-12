РОНАЛДО: «Неймар может сыграть на следующем чемпионате мира»
Легендарный бразилец поддержал нынешнего лидера «Селесао»
Легенда бразильского футбола Роналдо считает, что 30-летний Неймар может сыграть на следующем чемпионате мира 2026 года:
«Он очень расстроен результатом Бразилии. Для него нормально чувствовать это прямо сейчас, но я уверен, что он вернется сильнее и продолжит играть за Бразилию. Он все еще молод и может сыграть на следующем чемпионате мира.
Я горжусь тем, как он продемонстрировал свою преданность Бразилии за последние 6 месяцев. Он провел отличную первую игру, получил травму голеностопа и пошел на большие жертвы, чтобы снова играть за сборную. Это очень важно для нас, и я надеюсь, что он скоро вернется и станет сильнее».
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