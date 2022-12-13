Микель АРТЕТА: «Мы в поисках, активно изучаем возможности»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что клуб в предстоящее зимнее трансферное окно намерен активно поработать на трансферном рынке.

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« Мы в поисках, очень активно изучаем возможности. Если нам удастся найти игроков, которые смогут усилить команду, то постараемся их подписать», – признался Артета.

Ранее Микель Артета рассказал, что «Арсенал» занимается вопросом трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика.

Лондонский «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 1 место. Он имеет 37 очков после 14 матчей, что на 5 пунктов больше, чем у «Ман Сити», который идет вторым.