Микель АРТЕТА: «Мы в поисках, активно изучаем возможности»
Испанский тренер – о трансферной работе лондонского «Арсенала»
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что клуб в предстоящее зимнее трансферное окно намерен активно поработать на трансферном рынке.
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« Мы в поисках, очень активно изучаем возможности. Если нам удастся найти игроков, которые смогут усилить команду, то постараемся их подписать», – признался Артета.
Ранее Микель Артета рассказал, что «Арсенал» занимается вопросом трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика.
Лондонский «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 1 место. Он имеет 37 очков после 14 матчей, что на 5 пунктов больше, чем у «Ман Сити», который идет вторым.
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