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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 19:55 | Обновлено 13 декабря 2022, 20:07
284
0

Дидье ДЕШАМ: «Обязательно сможем взломать оборону Марокко»

Французский тренер – о предстоящем полуфинале ЧМ-2022 с командой Марокко

13 декабря 2022, 19:55 | Обновлено 13 декабря 2022, 20:07
284
0
Дидье ДЕШАМ: «Обязательно сможем взломать оборону Марокко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии встречи с командой Марокко в полуфинале чемпионата мира признался, что не сомневается в голевых способностях своих подопечных.

«Мы обязательно сможем взломать оборону Марокко, но это не отменяет того факта, что наши соперники классно обороняются.

Их успех не только в оборонительных действиях — если бы они просто качественно отбивались, мы сейчас не обсуждали бы наш матч в полуфинале. Африканская команда очень организованна», – рассказал Дешам.

Полуфинал ЧМ-2022 между командами Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.

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ЧМ-2022 по футболу Дидье Дешам сборная Франции по футболу
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Источник Федерация футбола Франции
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