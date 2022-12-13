Дидье ДЕШАМ: «Обязательно сможем взломать оборону Марокко»
Французский тренер – о предстоящем полуфинале ЧМ-2022 с командой Марокко
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии встречи с командой Марокко в полуфинале чемпионата мира признался, что не сомневается в голевых способностях своих подопечных.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
«Мы обязательно сможем взломать оборону Марокко, но это не отменяет того факта, что наши соперники классно обороняются.
Их успех не только в оборонительных действиях — если бы они просто качественно отбивались, мы сейчас не обсуждали бы наш матч в полуфинале. Африканская команда очень организованна», – рассказал Дешам.
Полуфинал ЧМ-2022 между командами Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард «Милана» болеет за сборную Аргентины
Против Луки были введены санкции СНБО