Дидье ДЕШАМ: «Обязательно сможем взломать оборону Марокко»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии встречи с командой Марокко в полуфинале чемпионата мира признался, что не сомневается в голевых способностях своих подопечных.

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«Мы обязательно сможем взломать оборону Марокко, но это не отменяет того факта, что наши соперники классно обороняются.

Их успех не только в оборонительных действиях — если бы они просто качественно отбивались, мы сейчас не обсуждали бы наш матч в полуфинале. Африканская команда очень организованна», – рассказал Дешам.

Полуфинал ЧМ-2022 между командами Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.