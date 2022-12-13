14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится второй полуфинальный поединок ЧМ-2022. В 21:00 по киевскому времени сыграют сборные Франции и Марокко.

Франция – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільного.

Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Марокко.