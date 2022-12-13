Чемпионат мира13 декабря 2022, 19:36 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Марокко
Поединок состоится в среду, 14 декабря
13 декабря 2022, 19:36 |
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14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится второй полуфинальный поединок ЧМ-2022. В 21:00 по киевскому времени сыграют сборные Франции и Марокко.
Франция – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільного.
Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Марокко.
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